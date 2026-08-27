Mondial U20 féminin 2026: deux changements forcés dans le groupe du Nigeria

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial U20 féminin 2026, le Nigeria a été contraint de revoir ses plans. La capitaine Joe Igbokwe et Faridat Abdulwahab, privées de visa pour la Pologne, ont été remplacées par Vivian Kachi et Alaba Olabiyi.

Les Falconets ont dû remanier leur effectif à quelques jours du début de la Coupe du monde féminine U20 2026. La capitaine Joe Igbokwe et la défenseure Faridat Abdulwahab ont été contraintes de déclarer forfait, faute d’avoir obtenu leur visa pour se rendre en Pologne. Pour pallier ces absences, le sélectionneur nigérian Moses Aduku a fait appel à Vivian Kachi et Alaba Olabiyi. Les deux joueuses ont ainsi intégré la liste définitive du Nigeria pour le tournoi.

Les Falconets ont rejoint Trzebnica mardi, où elles poursuivent leur préparation sous la direction de leur entraîneur. Le staff technique dispose désormais de quelques jours pour ajuster les derniers détails avant l’entrée en lice de la sélection nigériane. Dans le cadre de cette préparation, le Nigeria disputera un match amical face à la Pologne, pays hôte de la compétition, vendredi. La rencontre se tiendra au stade municipal de Brzeg et constituera un dernier test grandeur nature avant le début du Mondial.

Malgré ces deux changements de dernière minute, les Nigérianes comptent aborder la compétition avec ambition. Le staff devra toutefois rapidement intégrer les nouvelles venues afin de préserver les automatismes du groupe.