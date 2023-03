Mondial U20 2023: les Africains fixés, les chapeaux pour le tirage des phases de groupe

En attendant le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du monde junior 2023 qui aura lieu en Indonésie, la FIFA a dévoilé la composition des chapeaux devant servir à la répartition. Et les équipes africaines n’ont pas été très vernies.

Avec la fin de la CAN U20 2023 en Egypte, qui a connu le sacre du Sénégal, tombeur de la Gambie (2-0) en finale, on connait désormais les 24 nations qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie, qui se tiendra du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie. Les différentes équipes, en lice pour le Graal, seront logées dans quatre pots différents, qui serviront à la formation des différentes poules.

Les champions d’Afrique en titre, les Lionceaux de la Téranga, figurent dans le pot 1 aux côtés de l’Italie, des États-Unis et de la France tandis que la Gambie et la Tunisie sont reléguées dans le pot 4. Arrivés troisièmes lors de la dernière CAN en Egypte, les Flying Eagles du Nigéria occupent le chapeau 3.

Six groupes de quatre équipes

Les 24 équipes en lice seront tirées au sort en six groupes de quatre pays chacun. Les deux meilleures équipes de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes des six groupes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Le Portugal, qui a battu le Nigeria 2-0 en finale de la Coupe du Monde U20 de la FIFA à Riyad en 1989, et l’Argentine, tombeur des Flying Eagles pour le trophée aux Pays-Bas en 2005, ne seront par contre pas de ce rendez-vous planétaire, tout comme l’Ukraine, tenant du titre.

Pour cette édition, les porte-drapeaux de l’Europe seront l’Angleterre, la France, Israël, l’Italie et la Slovaquie, tandis que l’Amérique du Sud sera représentée par le Brésil, l’Uruguay, la Colombie et l’Équateur. Vice-champion en titre, la République de Corée (la Corée du Sud), l’Ouzbékistan, l’Irak et le Japon arboreront le drapeau de l’Asie, tandis que les États-Unis, le Honduras, le Guatemala et la République dominicaine représenteront l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale. Les Fidji et la Nouvelle-Zélande porteront le drapeau de l’Océanie.