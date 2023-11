Mondial U17 2023: le Mali maltraite le Mexique et file en quart de finale

Le Mali s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie après sa victoire écrasante face au Mexique (5-0), ce mardi.

Le Mali va aussi disputer les quarts de finale de la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie. Les Aiglonnets ont validé leur ticket pour le prochain tour de la compétition après leur démonstration de force face au Mexique, ce mardi. Contre les jeunes Mexicains dans un match disputé au stade Gelora Bung Tomo à Java, les poulains du coach Soumaila Coulibaly se sont imposés sur le score sans appel de 5-0.

Trop fort pour le Mexique, limité offensivement, le Mali a clôt la rencontre en première période, avec quatre buts inscrits avant la pause. Mahamoud Barry sur un doublé (9e et 13e minute), a montré la voie aux siens. Ibrahim Diarra (15è) et Ibrahim Konaté sur penalty (37è) portèrent le score à 4-0. A la reprise, Ange Martial Tia, sur une belle réalisation, va également y aller de son but (50è).

En quart de finale, le Mali affrontera le Maroc, qui a aussi validé son ticket pour le tour suivant après sa victoire face à l’Iran (1-1, 4-1 tab). Dans les autres quarts de finale, l’Allemagne, tombeur des Etats-Unis, se mesurera à l’Espagne, tandis que le Brésil croisera les crampons avec l’Argentine.