Mondial féminin U20: les Falconets ont dormi sur le sol dans un aéroport après leur élimination

Les Super Falconets nigérianes ont été filmées en train de dormir sur des chaises et sur le sol de l’aéroport d’Istanbul, en Turquie, à leur retour du Costa Rica où elles ont participé à la Coupe du monde féminine U20 2022.

Grand favori pour le sacre suprême, le Nigéria ne disputera pas la demi-finale de la Coupe du monde féminine U20 2022. Les Super Falconets ont été éliminées du tournoi après leur défaite en quart de finale. Malgré pourtant une bonne phase de poule où les Nigérianes ont fini première de leur groupe, les poulaines du sélectionneur Chris Danjuma Musa ont été surpris par les Pays-Bas (0-2).

Un gros revers pour Esther Onyenezide et ses coéquipières qui ont également vécu un autre calvaire, lors de leur retour au pays. Les jeunes joueuses nigérianes ont en effet été obligées de rester 24 heures à l’aéroport d’Istanbul en Turquie où elles ont dû dormir à même le sol selon des images postées sur les réseaux sociaux.

La Fédération nigériane de football (NFF) a expliqué ce mercredi les raisons de ces faits. « La NFF n’a pas réservé les billets de l’équipe du Costa Rica ; la FIFA l’a fait. La FIFA n’a pas non plus envisagé les accrocs qui ont vu l’équipe retardée de plus de trois heures à Bogota et d’une autre heure au Panama. Au moment où l’équipe est arrivée à Istanbul, le vol pour Abuja était parti. », lit-on sur le site web officiel de l’instance du Nigéria

« Nos officiels ont plaidé pour des visas de transit humanitaires afin d’emmener les joueurs et les officiels dans un hôtel à l’intérieur de la ville, mais cela n’a pas été possible car ils ont été informés que le Nigeria avait été retiré de la liste des pays dont les citoyens avaient reçu un visa sur- arrivée en Turquie. », a expliqué le Secrétaire général de NFF, Mohammed Sanusi.

« La compagnie aérienne a ensuite emmené l’équipe dans une zone de couchage à l’aéroport et leur a donné des billets pour prendre des repas toutes les cinq heures. Cette situation n’a rien à voir avec la NFF, qui avait pris des dispositions pour recevoir l’équipe à Abuja avant les complications dans les préparatifs de voyage. », a poursuivi Sanusi.

NFF: Why Falconets overstayed at Istanbul Airport https://t.co/CkEQ0FAbLu — The NFF 🇳🇬 (@thenff) August 24, 2022