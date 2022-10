Mondial Féminin U17: une arbitre marocaine au sifflet de Canada-France

L’arbitre marocaine, Bouchra Karboubi, va officier le match entre le Canada et la France, ce mercredi en Inde, dans le cadre de la première journée du groupe D de la Coupe du monde féminine U17 2022.

L’arbitrage africain prend de plus en plus de gallons sur l’échiquier mondial et pas seulement au niveau des hommes. Les arbitres femmes du continent sont de plus en présentes sur les aires de jeu lors des grandes compétitions. Si aucune d’elles n’a encore arbitré une Coupe du monde masculine chez les seniors, la plus suivie sur la planète, elles sont souvent sollicitées dans les catégories de jeunes. Et c’est encore le cas pour le Mondial féminin U17 2022 qui se déroule en Inde du 11 au 30 octobre.

En effet, un trio arbitral marocain 100% féminin sera aux commandes du match entre le Canada et la France ce mercredi, à l’occasion de la première journée du groupe D. L’arbitre chérifienne, Bouchra Karboubi, est désignée comme juge central de ce choc entre les sélections canadiennes et françaises. La jeune femme sera assistée dans sa mission par ses compatriotes Fatiha Jermoumi et Soukaina Hamdi, en tant que première et deuxième assistantes.

Pour rappel, la rencontre se tiendra ce mercredi 12 octobre au Stade Pandit Jawaharlal Nehru à partir de 12h (GMT+1) pour le compte du premier match de la poule D où logent également le Japon et la Tanzanie. La veille, le Maroc s’est incliné face au Brésil (0-1) tandis que le Nigéria est tombé contre l’Allemagne (1-2). Hôte du tournoi, l’Inde a été humilié par les Etats-Unis (0-8).