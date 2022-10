Mondial féminin U17: le Maroc tombe d’entrée face au Brésil

Le Maroc défiait le Brésil ce mardi en Inde, dans le cadre de la première journée du groupe A de la Coupe du monde féminine U17 2022. Et les Lioncelles de l’Atlas se sont inclinées sur le score de 1-0.

Mauvaise entame pour la sélection marocaine à la Coupe du monde féminine U17 2022 qui se déroule en Inde. Les Lioncelles de l’Atlas se sont inclinées face au Brésil ce mardi pour leur premier match dans ce tournoi. Opposée en effet aux Auriverdes dans le cadre de la première journée du groupe A, l’équipe chérifienne a été battue sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Jhonson.

Très peu dangereuses dans une rencontre où elles ont été largement dominées (33% de possession à 67%, 4 tirs tentés à 18), les Marocaines ont été douchées d’entrée par les Brésiliennes cadettes plus vives et plus réalistes. Très appliquée tactiquement, la team Brésil n’a eu besoin que de 5 minutes pour ouvrir le score, signé Jhonson qui a puni l’équipe adverse sur une tête puissante. Un avantage que les Auriverdes conserveront jusqu’au coup de sifflet final, sans grande difficulté.

Le Maroc s’incline donc et laisse filer trois points très importants dans cette poule relevée. Les filles d’Anthony Rimasson tenteront de se reprendre vendredi face à l’Inde, pays-hôte, qui débute la compétition plus tard dans la journée face aux Etats-Unis dans l’autre match de ce groupe. Autres représentants africains dans cette compétition, le Nigeria affrontera l’Allemagne dans la soirée dans le groupe B, tandis que la Tanzanie se frottera au Japon mercredi (groupe D).