BENIN WEB TV

Mondial féminin U17 2026 (Q): le Nigeria élimine le Bénin et décroche son billet pour la phase finale

Le parcours des Amazones U17 s’est arrêté au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Battues 5-3 par le Nigeria samedi à Lomé, les Béninoises quittent la compétition avec un score cumulé de 8-6, malgré une prestation courageus.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
11vues
Mondial féminin U17 2026 (Q): le Nigeria élimine le Bénin et décroche son billet pour la phase finale
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le Bénin devra encore patienter avant de découvrir une phase finale de Coupe du monde féminine U17. Opposées au Nigeria lors du match retour du troisième et dernier tour des éliminatoires, les Amazones se sont inclinées 5-3, ce samedi 11 juillet, au stade de Kégué à Lomé. Une défaite qui met un terme à leur campagne, après le revers concédé à l’aller (3-2).

Face aux redoutables Flamingos, les joueuses d’Idah Azonsou ont été rapidement mises sous pression. Les Nigérianes ont ouvert le score dès la 6e minute, mais la réaction béninoise a été immédiate. Deux minutes plus tard, Romaine Gandonou a remis les deux équipes à égalité, relançant les espoirs des siennes. Cet enthousiasme a toutefois été de courte durée. Plus réalistes et offensivement plus tranchantes, les Nigérianes ont accéléré avant la pause pour prendre une avance confortable de trois buts à un après seulement vingt minutes de jeu.

Au retour des vestiaires, les Amazones n’ont jamais renoncé. Hermione Lokossou a réduit l’écart à la 56e minute, avant que Romaine Gandonou, très en vue, ne signe un doublé sur penalty à la 64e minute pour ramener le score à 4-3. Le suspense n’a cependant pas duré jusqu’au bout. Le Nigeria a inscrit un cinquième but en fin de rencontre, mettant définitivement fin aux ambitions béninoises. Avec cette nouvelle défaite, le Bénin s’incline 8-6 sur l’ensemble des deux confrontations et voit s’envoler son rêve d’une première qualification pour la Coupe du monde féminine U17.

Articles liés

Mondial 2026: décès du milieu de terrain sud-africain, Jayden Adams, à 25 ansMondial 2026: décès du milieu de terrain sud-africain, Jayden Adams, à 25 ansMondial 2026 : pari gratuit Norvège – Angleterre, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Norvège – Angleterre, faites votre pronosticMercato: Manchester United abandonne la piste Ederson et se tourne vers d’autres optionsMercato: Manchester United abandonne la piste Ederson et se tourne vers d’autres optionsMondial 2026 : l’Espagne élimine la Belgique 2-1 en quart de finaleMondial 2026 : l’Espagne élimine la Belgique 2-1 en quart de finale

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV