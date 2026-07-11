Mondial féminin U17 2026 (Q): le Nigeria élimine le Bénin et décroche son billet pour la phase finale

Le parcours des Amazones U17 s’est arrêté au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Battues 5-3 par le Nigeria samedi à Lomé, les Béninoises quittent la compétition avec un score cumulé de 8-6, malgré une prestation courageus.

Le Bénin devra encore patienter avant de découvrir une phase finale de Coupe du monde féminine U17. Opposées au Nigeria lors du match retour du troisième et dernier tour des éliminatoires, les Amazones se sont inclinées 5-3, ce samedi 11 juillet, au stade de Kégué à Lomé. Une défaite qui met un terme à leur campagne, après le revers concédé à l’aller (3-2).

Face aux redoutables Flamingos, les joueuses d’Idah Azonsou ont été rapidement mises sous pression. Les Nigérianes ont ouvert le score dès la 6e minute, mais la réaction béninoise a été immédiate. Deux minutes plus tard, Romaine Gandonou a remis les deux équipes à égalité, relançant les espoirs des siennes. Cet enthousiasme a toutefois été de courte durée. Plus réalistes et offensivement plus tranchantes, les Nigérianes ont accéléré avant la pause pour prendre une avance confortable de trois buts à un après seulement vingt minutes de jeu.

Au retour des vestiaires, les Amazones n’ont jamais renoncé. Hermione Lokossou a réduit l’écart à la 56e minute, avant que Romaine Gandonou, très en vue, ne signe un doublé sur penalty à la 64e minute pour ramener le score à 4-3. Le suspense n’a cependant pas duré jusqu’au bout. Le Nigeria a inscrit un cinquième but en fin de rencontre, mettant définitivement fin aux ambitions béninoises. Avec cette nouvelle défaite, le Bénin s’incline 8-6 sur l’ensemble des deux confrontations et voit s’envoler son rêve d’une première qualification pour la Coupe du monde féminine U17.