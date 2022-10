Mondial féminin U17 2022: le Nigéria massacre la Nouvelle-Zélande, Brésil et USA dos à dos￼￼

Le Nigéria a disposé de la Nouvelle-Zélande (4-0) pour son deuxième match dans le groupe B à la Coupe du monde féminine U17 2022. En tête de la poule A, le Brésil et les Etats-Unis se sont quittés sur un score de 1 but partout.

La phase finale de la Coupe du monde féminine U17 2022 se poursuivait ce vendredi avec les rencontres de la deuxième journée des phases de groupe. Battu par l’Allemagne (1-2) pour son premier match dans ce tournoi, le Nigéria a retrouvé le chemin de la victoire. Les Flamingos ont étrillé la Nouvelle-Zélande cet après-midi au Fatorda Stadium. Dans un match à sens unique, les Nigérianes se sont imposées sur le score de 4-0.

Portés par Amina Bello, auteure d’un but et deux passes décisives, les U17 du Nigéria ont tranquillement déroulé face à des zélandaises très peu dangereuses. La jeune attaquante de 16 ans a ouvert le score à la 16è minute avant de délivrer un caviar à Miracle Usani pour le 2-0, un peu après la demi-heure de jeu.

Au retour des vestiaires, Taiwo Afolabi a conforté l’avantage des siennes avec une sublime réalisation à la 75è minute à la suite d’un grand service de Tumininu Fatimoh Adeshina. En toute fin de rencontre, Etim Edidiong, bien servie par Bello, va porter le score à 4-0.

Le Nigéria s’impose donc et remonte à la deuxième place au classement derrière l’Allemagne. Les Flamingos disputeront leur dernier match dans cette poule face au Chili, lundi prochain. Une rencontre décisive pour les Nigérianes qui devront remporter la victoire pour se qualifier pour les quarts de finale.

Le Brésil et les Etats-Unis en bons amis

Tous deux victorieux pour leur première sortie, le Brésil et les Etats-Unis se sont neutralisés ce vendredi à Kalinga Stadium. Les deux formations se sont quittées sur le score d’un but partout, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A. Les Américaines avaient ouvert le score un peu après la demi-heure sur une réalisation de Nicolette Kiorpes (33e) avant que la Seleção ne remette les pendules à l’heure, quatre minutes plus tard, par Carole (37e).

A l’issue de cette rencontre, les USA et le Brésil, avec 4 points chacun, pointent en tête du groupe A qui comptent également le Maroc et l’Inde. Ces deux équipes vont se retrouver dans le même stade de Kalinga pour tenter d’arracher leur première victoire dans ce tournoi.