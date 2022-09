Mondial féminin U17 2022: 21 Lioncelles du Maroc à l’assaut du trophée

Le Maroc a dévoilé sa liste des joueuses convoquées pour la Coupe du monde féminine U17 2022. Et la FRMF a sélectionné 21 Lioncelles de l’Atlas.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé, mardi 27 septembre, la liste définitive des joueuses de la sélection nationale des moins de 17 ans devant participer à la Coupe du monde prévue en octobre prochain en Inde. Et la FRMF a retenu 21 Lioncelles de l’Atlas, issues des plus grands clubs du pays.

Le Mondial U17 aura lieu en Inde du 11 au 30 octobre prochain. L’équipe marocaine évoluera dans le groupe A avec le pays hôte, les Etats-Unis et le Brésil. Les Lioncelles démarreront leur périple le 11 face au Brésil au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, avant de défier l’Inde, le 14, dans le même lieu, et enfin les Etats-Unis, le 17, au Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Goa.

A préciser que le continent africain a trois représentants dans ce tournoi. En plus du Maroc, le Nigéria et la Tanzanie participent également à la compétition. Meilleure nation africaine, le Nigeria, a été tiré dans le groupe B. Les Flamingos vont en découdre avec l’Allemagne, le Chili et la Nouvelle-Zélande. La Tanzanie, elle, se retrouve dans le groupe D avec le Japon, champion en 2014, la France, sacrée en 2012, et le Canada.

La liste du Maroc: