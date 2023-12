Mondial féminin 2027: les Etats-Unis et le Mexique déposent une candidature commune

Les États-Unis et le Mexique ont déposé une candidature commune pour accueillir la Coupe du monde féminine 2027, ont annoncé vendredi les deux fédérations.

La candidature devrait se heurter à l’opposition du Brésil et à une candidature européenne de trois pays, dont la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. Si la candidature nord-américaine venait à aboutir, cela prolongerait la série de tournois internationaux majeurs organisés dans la région.

Les États-Unis accueilleront la Copa America de la CONMEBOL l’année prochaine et la Coupe du monde des clubs élargie de la FIFA dans le pays en 2025, avant la Coupe du monde 2026 elle-même, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

« Les États-Unis et le Mexique sont dans une position unique pour accueillir une Coupe du monde qui exploitera les mêmes sites, infrastructures et protocoles utilisés pour la Coupe du monde masculine un an auparavant », a déclaré la présidente du football américain, Cindy Parlow Cone.

« En conséquence, nous pensons que le moment est venu d’organiser une Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui offrira une expérience véritablement de classe mondiale aux joueuses et aux supporters. Cela permettra non seulement de libérer le potentiel économique du football féminin, mais également d’envoyer le message aux jeunes joueuses du monde entier qu’il n’y a pas de limite à ce qu’elles peuvent réaliser », a-t-elle ajouté.

La Coupe du monde féminine qui a eu lieu cette année s’est déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les États-Unis ont déjà accueilli le tournoi à deux reprises – en 1999 et 2003. La dernière fois que le tournoi a eu lieu en Amérique du Nord, c’était lorsque le Canada l’avait accueilli en 2015. Les États-Unis sont la nation la plus titrée dans le football féminin, ayant remporté la Coupe du Monde à quatre reprises.