Mondial féminin 2027: les Etats-Unis et le Mexique candidats à l’organisation

- Publicité-

Une offre conjointe devrait être lancée par les États-Unis et le Mexique pour obtenir les droits d’accueil de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

La Fédération américaine de football (USSF) et la Fédération mexicaine de football (FMF) ont publié une déclaration conjointe, révélant qu’elles ont informé la FIFA de leur intérêt à participer à l’événement. Les deux organisations devraient maintenant soumettre leur accord de candidature avant la date limite de la FIFA fixée au 19 mai.

Il devrait faire face à la concurrence de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne qui ont annoncé le mois dernier une candidature conjointe pour l’édition 2027, tandis que le Brésil et l’Afrique du Sud ont également exprimé leur intérêt pour l’organisation de l’événement.

- Publicité-

Les États-Unis ont déjà accueilli la Coupe du monde féminine de la FIFA en 1999 et 2003 et sont la nation la plus titrée de l’histoire de l’événement, ayant été couronnée championne à quatre reprises, dont les deux dernières éditions en 2015 et 2019.

Un atelier de candidature et un programme d’observateurs devraient avoir lieu lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les pays devraient soumettre leurs candidatures officielles d’ici le 8 décembre de cette année, le gagnant des droits d’hébergement devant être annoncé lors du Congrès de la FIFA, qui se tiendra le 17 mai de l’année prochaine.