Mondial féminin 2023: les chapeaux pour le tirage au sort dévoilés

La FIFA a dévoilé les chapeaux devant servir au tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du monde féminine Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Et les pays africains sont logés dans le chapeau 4.

La Coupe du monde féminine Australie & Nouvelle-Zélande 2023 aura lieu du 20 juillet au 20 août. Pour cette édition, 32 nations à travers la planète sont appelées à y participer. Des équipes qui ont validé leur ticket pour le sprint final à l’issue des phases éliminatoires. Le tirage au sort des phases de groupe est prévu au 22 octobre à Auckland. En attendant la cérémonie du tirage, la FIFA a dévoilé les chapeaux devant servir aux répartitions.

Les six meilleurs nations au monde suivant le dernier classement publié ce jeudi sont logés dans le chapeau 1. Il s’agit des Etats-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne. Ces pays sont rejoints par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les hôtes du tournoi. Chacune de ses équipes est tête de série, ce qui lui offre un tirage plus clément, à priori.

Relégués à la huitième place dans le classement FIFA, conséquence de leur défaite face à la Norvège (0-2), mardi, en amical, les Pays-Bas figurent dans le chapeau 2 aux côtés du Canada, du Brésil, du Japon, de la Norvège, de l’Italie, de la Chine et de la Corée du Sud. Le chapeau 4 comprend les quatre représentants de l’Afrique à ce tournoi: le Maroc, le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Zambie, en plus des Philippines et de trois équipes à déterminer à l’issue des barrages.

La composition des chapeaux pour la phase de groupe du Mondial 2023 féminin:

Chapeau 1: Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Suède, Allemagne, Angleterre, France, Espagne.

Chapeau 2: Canada, Pays-Bas, Brésil, Japon, Norvège, Italie, Chine, Corée.

Chapeau 3: Danemark, Suisse, République d’Irlande, Colombie, Argentine, Vietnam, Costa Rica, Jamaïque.

Chapeau 4: Nigeria, Philippines, Afrique du Sud, Maroc, Zambie, barragiste (groupe A), barragiste (groupe B), barragiste (groupe C).