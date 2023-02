Mondial féminin 2023: le Panama, dernier qualifié, tous les groupes

Le Panama a arraché le dernier ticket pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 après sa victoire face au Paraguay (1-0) en barrage, ce jeudi.

Après le Portugal, tombeur du Cameroun (2-1) mercredi, c’est au tour du Panama de composter le dernier ticket qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2023. Les Canaleros ont en effet rejoint la phase finale du tournoi après leur victoire face au Paraguay ce jeudi.

Contre les Albirroja dans un tournoi de barrage à Hamilton, en Nouvelle-Zélande, les Panaméennes se sont imposées sur le score de 1-0. Une courte mais précieuse victoire qui permet à l’équipe sud-américaine de se qualifier pour le Mondial féminin pour la première fois de son histoire.

Avec ce dernier qualifié, on connait désormais la composition des 7 poules qui animeront les phases de groupe. Le Panama va évoluer dans le groupe F avec la France, le Brésil et la Jamaïque. Le Nigéria partage de son côté le groupe B avec l’Australie, l’Irlande et le Canada.

La Zambie pour sa part va tenter de tirer son épingle au milieu du Japon, l’Allemagne et le Costa Rica dans la poule C. Vainqueur de la CAN féminine, l’Afrique du Sud jouera sa qualification pour le second tour contre la Suède, Italie et l’Argentine dans le groupe G. Pour rappel, le Mondial 2023 aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

Composition des groupes pour le Mondial 2023:

Groupe A: Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Groupe B: Australie, Irlande, Nigeria, Canada

Group C: Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Groupe D: Angleterre, Haiti, Danemark, Chine

Group E: Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Groupe F: France, Jamaïque, Brésil, Panama

Groupe G: Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine