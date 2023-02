Mondial des clubs: un sifflet algérien aux commandes de la finale Real-Al Hilal

La commission des arbitres de la FIFA a dévoilé l’identité du juge central qui sera aux manettes de la finale entre le Real Madrid et Al Hilal en finale du Mondial des clubs. Et l’instance a choisi l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal.

La finale de la Coupe du monde des clubs champions 2023 se tiendra ce samedi à Rabat au Maroc, au complexe Moulay Abdallah. Elle opposera le Real Madrid à Al Hilal. Exemptés des tours précédents, les Madrilènes ont massacré les Egyptiens d’Al Ahly (4-1) pour valider leur ticket pour le sprint final.

Les saoudiens de leur côté, ont dû gravir tous les échelons. Le géant du golfe persique a battu les marocains de Wydad Casablanca (1-1, 5-3 tab) en quart de finale, avant de surprendre les brésiliens de Flamengo en demi-finale (3-2).

Un choc des champions qui s’annonce donc explosif avec deux équipes joueuses. Et pour conduire tout ce beau monde, c’est l’arbitre Mustapha Ghorbal qui a été choisi. Le sifflet algérien va en effet diriger cette rencontre, à enjeu pour le Maroc, en course avec l’Algérie pour l’organisation du CAN 2025 dont le pays hôte sera dévoilé par la CAF ce vendredi. Expérimenté, il a déjà arbitré les matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 Pays-Bas-Equateur (1-1) et Australie-Danemark (1-0).

Pour rappel, la finale de la Coupe du monde des clubs champions est prévue ce samedi 11 février au Complexe Moulay Abdellah, à partir de 20 heures (GMT+1). Un peu plus tôt, se jouera le match de classement entre Al Ahly et Flamengo à 16h30 (GMT+1), toujours au stade Moulay Abdallah.

C’est Mustapha Ghorbal 🇩🇿 qui arbitrera la finale de #FIFAClubWorldCup entre Madrid et Al Hilal. pic.twitter.com/fUbCOyReQj — SOCCER212 (@SCCR_212) February 9, 2023