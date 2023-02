Mondial des clubs: « Un rêve devenu réalité », Aliou Dieng avant Real Madrid-Al Ahly

Le milieu de terrain malien, Aliou Dieng, s’est prononcé sur la demi-finale du Mondial des clubs contre le Real Madrid, ce mercredi. Et le joueur d’Al Ahly parle d’un rêve devenu réalité.

En quête de son premier sacre dans cette compétition, Al Ahly affronte le Real Madrid ce mercredi, en demi-finale du Mondial des clubs. Un choc des champions prévu ce soir au complexe sportif Moulay-Abdallah à Rabat, à partir de 20 heures (GMT+1).

Tombeurs de Seattle Sounders (1-0) en quart, les Égyptiens vont tenter de faire de même contre les madrilènes pour se qualifier pour le sprint final. Un défi pas impossible pour l’équipe cairote qui affronte des Merengues en pleine tourmente cette saison avec des résultats en dent de scie et un effectif décimé par plusieurs cas de blessures.

Milieu de terrain d’Al Ahly, Aliou Dieng s’est prononcé sur cette rencontre, la première pour le jeune joueur contre un cador européen. Et le Malien n’a pas caché sa joie d’affronter le vainqueur de la Ligue des champions européens. « Évidemment, je suis content que nous avons réussi à atteindre à nouveau les demi-finales, et je suis surtout très heureux d’affronter le Real Madrid, champion d’Europe », a confié Dieng au site de la FIFA.

Pour le Malien, c’est un rêve devenu réalité que de se mesurer au géant espagnol dans un match officiel. Un scénario que n’aurait jamais imaginé l’ancien pensionnaire de Djoliba FC. « Jouer contre le Real Madrid, c’est un rêve. Si on nous disait qu’on jouerait contre le Real Madrid, on ne l’aurait pas cru, vous devez être fou pour le faire. C’est vraiment un rêve devenu réalité », a-t-il reconnu.

Aliou Dieng a par ailleurs ajouté qu’Al Ahly ne prévoit pas un plan spécial pour contrer la Casa Blanca et que les siens joueront sans pression: « Nous allons prendre plaisir à jouer au plus haut niveau et voir ce qui va se passer. C’est un match de rêve face aux géants européens ». Auteur d’un but en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec Al Ahly, Aliou Dieng devrait être titulaire ce soir contre l’ogre madrilène.