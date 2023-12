Mondial des Clubs 2023: Manchester City écrase Urawa et rejoint Fluminense en finale

-Publicité-

Manchester City s’est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des Clubs 2023 après sa victoire écrasante face aux Japonais d’Urawa (3-0) ce mardi. Les Anglais affronteront en finale les Brésiliens de Fluminense.

Le Mondial des Clubs Arabie Saoudite 2023 se poursuivait cette semaine avec les rencontres des demi-finales. A Djeddah ce mardi, Manchester City et Urawa s’affrontaient au stade Roi-Abdallah. Un choc entre les vainqueurs de la Ligue des champions européenne et leurs homologues de la Ligue des champions asiatique. Et sans trembler, les Skyblues l’ont emporté sur le score de 3-0.

Nettement supérieurs aux Japonais, les Anglais ont déroulé sur des réalisations de Hoibraten (contre son camp), Kovacic et Silva. Une victoire logique des Anglais qui se qualifient pour la finale du tournoi. Vendredi prochain, les poulains de Pep Guardiola affronteront Fluminense, tombeurs d’Al Ahly (2-0), lundi. Le match pour la troisième place opposera les Egyptiens aux Japonais.