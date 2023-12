Mondial des clubs 2023: Al Ittihad s’offre Auckland City, nouveau record pour Benzema

-Publicité-

Avec notamment un but de Karim Benzema, Al Ittihad a écrasé Auckland City (3-0) mardi soir, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du mondes clubs champions. L’attaquant français s’est offert un nouveau record.

La Coupe du monde des clubs champions se disputait mardi avec un choc entre Al Ittihad et Auckland City. Un match comptant pour les huitièmes de finale de la compétition. Et à l’arrivée, les Saoudiens se sont imposés sur le score de 3-0. Dominateurs face aux Neo-Zélandais limités offensivement, les locaux ont déroulé sur des réalisations de Romarinho, Ngolo Kanté et Karim Benzema.

Avec cette victoire logique, Al Ittihad valide son ticket pour les quarts de finale et affrontera vendredi prochain, les égyptiens d’Al Ahly, vainqueurs de la Ligue des champions africaine. Le vainqueur de cette future rencontre jouera Fluminense, tenant du titre de la Copa Libertadores.

Un record pour Karim Benzema

Avec sa sublime réalisation et cette victoire des siens, Karim Benzema s’est offert un record. Le Ballon d’Or 2022 devient le premier joueur à marquer dans quatre éditions différentes de la Coupe du Monde des Clubs.