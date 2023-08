Mondial de handball U19 Croatie 2023: 10 joueurs du Burundi portés disparus

Dix handballeurs de la sélection burundaise qui participaient à la Coupe du monde U19 de la discipline en Croatie se sont évanouis dans la nature, a annoncé jeudi la police du pays hôte citée par l’AFP.

Leur désertion a entrainé le forfait de leur équipe qui a perdu son match sur tapis vert face à Bahreïn. Dix jeunes joueurs du Burundi qui participaient au Mondial de handball U19 en Croatie ont disparu dans la nature. «Il s’agit de dix jeunes hommes, nés en 2006, qui ont quitté hier (mercredi) vers 15H30 les locaux d’une cité universitaire de Rijeka (ouest) et qui sont partis dans une direction inconnue», a indiqué la police locale dans un communiqué relayé par l’AFP.

A l’instar de plusieurs pays à travers le monde, le Burundi dispute également la Coupe du monde U19 de handball qui se déroule du 2 au 13 août dans plusieurs villes croates. Le groupe a déjà disputé plusieurs rencontres dans la phase de poules. Une compétition qui n’était apparemment pas le premier objectif de ces déserteurs en terre croate qui ont pris la poudre d’escampette au grand désarroi de leur sélection.

Dans son communiqué, la police a lancé une opération « dans le but de retrouver les personnes disparues et pour établir les faits et les circonstances de leur disparition« . Situé en Afrique de l’Est, le Burundi est un des pays les plus pauvres au monde et l’un des plus densément peuplés du continent.

