Mondial Beach Handball : le Bénin exclu pour refus de visa de la Croatie

La sélection nationale féminine de Beach Handball du Bénin ne participera finalement pas à la Coupe du monde 2026 de la discipline, prévue du 23 au 27 juin à Zagreb, en Croatie. L’annonce a été faite par la Fédération béninoise de handball dans un communiqué publié ce lundi 23 juin 2026.

Championnes d’Afrique en titre et qualifiées pour la compétition mondiale, les Amazones du Bénin ne pourront pas défendre les couleurs nationales sur la scène internationale. Selon la Fédération béninoise de handball, cette absence fait suite à un avis défavorable des autorités croates, malgré les démarches entreprises par la FBHB, le ministère des Sports et de l’Engagement civique, le ministère des Affaires étrangères ainsi que l’ambassade du Bénin au Maroc.

La Fédération indique que, dès l’obtention de cette qualification historique, l’équipe nationale féminine de Beach Handball a bénéficié d’un accompagnement particulier du gouvernement béninois. Les joueuses ont notamment suivi une préparation intensive, dans des conditions jugées optimales par l’instance fédérale.

Sur le plan administratif, la FBHB assure que toutes les démarches ont été engagées dans les délais requis, en coordination avec les services compétents au Maroc, pays habilité à traiter les demandes de visa croate. Passeports, formulaires, garanties financières et pièces justificatives auraient ainsi été déposés conformément aux procédures en vigueur.

La FBHB évoque une décision souveraine

Dans son communiqué, la Fédération béninoise de handball précise que cette absence ne résulte ni d’un retard ni d’une négligence dans la constitution des dossiers. Elle explique qu’il s’agit d’une décision souveraine des autorités croates, intervenue après l’épuisement de toutes les démarches entreprises par les différentes parties impliquées.

L’instance fédérale exprime sa « profonde déception » face à une situation qui prive les joueuses béninoises du fruit de plusieurs mois de travail, d’efforts et de sacrifices. Elle dit également mesurer la déception du public béninois, du continent africain, des partenaires du sport national et des amateurs de handball qui espéraient voir le Bénin participer à cette compétition mondiale.

La Fédération apporte toutefois son soutien total aux joueuses et à l’encadrement technique. Elle estime que leur mérite sportif demeure intact et que leur parcours reste une source de fierté pour le pays, malgré cette non-participation forcée.

La FBHB a également remercié le gouvernement béninois, les ministères concernés, l’ambassade du Bénin au Maroc et l’ensemble des acteurs ayant accompagné le processus. Elle réaffirme enfin sa volonté de poursuivre le développement du Beach Handball au Bénin et de continuer à œuvrer pour que les sélections nationales portent haut les couleurs du pays sur les scènes continentale et internationale.