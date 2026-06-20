Bénin Celtiis Ligue 1 : Coton FC et ASPAC FC jouent le dernier billet continental ce samedi

La dernière journée de la Celtiis Ligue 1, prévue ce samedi 20 juin 2026 à 16h00, doit trancher la course au deuxième billet continental entre Coton FC et ASPAC FC. Déjà sacré champion, Sobemap FC représentera le Bénin en Ligue des champions de la CAF, tandis que Coton FC, deuxième avec deux points d’avance, joue sa qualification en Coupe de la Confédération face à un ASPAC contraint de gagner et d’espérer un faux pas des Cotonculteurs.

La 34e et dernière journée de la Celtiis Ligue 1, dont le programme a été réaménagé par la Fédération béninoise de football (FBF) et dont les affiches se disputent ce samedi 20 juin 2026 à 16h00 sur les différents stades du pays, décide de la deuxième place qualificative pour la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2026-2027, dans un duel arithmétiquement serré entre Coton FC et ASPAC FC.

Sobemap FC, sacré champion du Bénin pour la première fois de son histoire avant cette ultime journée avec 67 points, ne joue plus rien au classement. Le club des Portuaires, rattaché à la Société béninoise des manutentions portuaires et entraîné par Mathias Déguénon, a décroché le titre dès la 33e journée après une saison conduite en tête depuis la deuxième partie de championnat. Il représentera le Bénin en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine.

Derrière, Coton FC occupe la deuxième place avec 61 points et une différence de buts de +19, contre 59 points et +24 pour ASPAC FC. Avec deux points d’avance, les Cotonculteurs d’Ouidah n’ont besoin que d’un match nul pour conserver leur place, tandis qu’ASPAC doit impérativement s’imposer et espérer un faux pas adverse pour coiffer Coton FC au poteau.

Programme de la journée

Quatre affiches sont diffusées en streaming sur DAZN : ASPAC FC contre Cavaliers FC, Coton FC contre Loto-Popo FC (également retransmis en direct sur A+ Bénin), Bani Gansé FC contre Sobemap FC et Dragons FC contre Buffles FC. Les résultats de Coton FC et ASPAC FC seront déterminants pour l’attribution du deuxième billet continental.

La 33e journée avait vu Coton FC trébucher à Abomey face au Dynamo (2-1), tandis qu’ASPAC s’inclinait devant Loto-Popo FC (1-0). Ces défaites conjuguées avaient maintenu l’écart à deux points entre les deux prétendants au deuxième rang, sans modifier l’ordre du classement. En bas de tableau, la lutte pour le maintien opposait avant cette journée la JS Pobè et les Cavaliers FC dans la zone de relégation, après que Dadjè FC, champion sortant, avait chuté en dernière position en cours de saison.

Une saison à dix-huit clubs

La saison 2025-2026 de Celtiis Ligue 1 est la première édition du championnat béninois organisée sous ce format à dix-huit clubs en poule unique avec matchs aller-retour, après plusieurs saisons de transition sous un format multi-groupes. Le titre de Sobemap FC, fondé à Cotonou et jusque-là sans palmarès national, constitue la première consécration d’un club d’entreprise portuaire dans l’histoire du football béninois de première division.