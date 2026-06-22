Antonio Atisso Kodjo, le Togolais qui a fini roi des buteurs au Bénin

Antonio Kossivi Atisso Kodjo s’est imposé comme l’un des hommes forts de la saison 2025-2026 en Celtiis Ligue 1. L’attaquant togolais de Damissa FC a terminé l’exercice avec 16 buts, décrochant ainsi le titre de meilleur buteur du championnat béninois.

Né le 13 juin 1999 à Atakpamé, Antonio Atisso Kodjo évolue principalement comme ailier gauche. Arrivé à Damissa FC avec un profil encore peu médiatisé sur la scène béninoise, il a progressivement pris de l’épaisseur au fil de la saison, jusqu’à devenir l’arme offensive majeure de son équipe.

Longtemps, son nom n’a pourtant pas occupé le haut du classement des buteurs. En début de phase retour, l’attaquant togolais comptait encore sept réalisations et semblait distancé dans la course au Soulier d’or. Mais sa fin de saison a tout changé. Plus décisif dans les derniers mètres, plus constant devant le but, il a profité des dernières journées pour refaire son retard et dépasser la concurrence.

Une accélération décisive dans le sprint final

Le tournant de sa saison intervient lors de la 29e journée face à l’US Cavaliers de Nikki. Malgré la défaite de Damissa FC sur le score de 4-3, Antonio Atisso Kodjo signe un triplé et porte alors son total à 12 buts. Cette performance le propulse en tête du classement des buteurs et confirme son efficacité dans les moments importants.

À ce stade de la saison, ses statistiques traduisaient déjà son importance dans le dispositif de Damissa FC. Régulièrement titularisé, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus utilisés de son équipe, avec une contribution offensive qui a dépassé le simple rôle d’ailier de débordement.

Son total final de 16 buts donne encore plus de relief à sa campagne. Dans une équipe qui n’a pas figuré parmi les principaux prétendants au titre, terminer meilleur buteur du championnat constitue une performance individuelle significative. Cela souligne autant son sens du but que sa capacité à peser dans une formation moins exposée que les grandes écuries de la saison.

Le titre collectif est revenu à la SOBEMAP FC, sacrée championne du Bénin pour la première fois de son histoire. Mais sur le plan individuel, Antonio Atisso Kodjo a marqué l’exercice 2025-2026 de son empreinte. Avec son Soulier d’or, l’attaquant togolais quitte la saison avec un statut nouveau : celui d’un joueur révélé par son efficacité et désormais attendu pour confirmer.