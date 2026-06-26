Mondial 2026: Zlatan Ibrahimović voit la Côte d’Ivoire comme un sérieux outsider

Impressionné par le parcours de la Côte d’Ivoire, Zlatan Ibrahimović estime que les Éléphants ont les moyens de bousculer les favoris lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026. L’ancien international suédois considère la sélection ivoirienne comme l’une des équipes à surveiller de près.

L’ancienne gloire du football suédois Zlatan Ibrahimović estime que la Côte d’Ivoire pourrait être l’une des révélations de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026. L’ancien attaquant de Manchester United FC, du Paris Saint-Germain et du FC Barcelona estime que les Éléphants disposent des qualités nécessaires pour créer la surprise face aux grandes nations.

Interrogé sur Fox après la victoire 2-0 de la Côte d’Ivoire contre Curaçao, jeudi, un succès qui a assuré la qualification des Éléphants pour les seizièmes de finale, Ibrahimović n’a pas tari d’éloges sur la sélection ivoirienne. « La Côte d’Ivoire peut être dangereuse. C’est une très bonne équipe. Elle a perdu contre l’Allemagne, mais ce match aurait très bien pu se terminer par un nul, voire une victoire », a déclaré le Suédois.

Il a également insisté sur la qualité de la prestation livrée par les Ivoiriens face à la Mannschaft. « Cette défaite ne reflète pas leur niveau. Ils ont réalisé un très bon match contre l’Allemagne et auraient largement mérité de prendre au moins un point. » Pour Ibrahimović, la Côte d’Ivoire fait désormais partie des équipes à suivre dans la suite de la compétition. « C’est une sélection qu’il faudra surveiller de très près lors des phases finales. Tous ses futurs adversaires devront s’en méfier, car elle possède les armes pour faire tomber n’importe qui », a-t-il conclu.