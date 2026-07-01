Mondial 2026: Zlatan Ibrahimovic analyse la défaite de la Suède face à la France

Témoin de la lourde défaite de la Suède contre la France (3-0) en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimovic a livré son analyse de la rencontre. L’ancien buteur a pointé les lacunes défensives de son ancienne sélection tout en saluant les choix tactiques de Graham Potter

L’ancien international suédois Zlatan Ibrahimovic n’a pas caché sa déception après l’élimination de la Suède face à la France (3-0), mardi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Portés par un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola, les Bleus ont largement dominé la rencontre et décroché leur qualification pour les quarts de finale.

Interrogé après le match sur Fox Sports, Ibrahimovic a estimé que la Suède avait payé son manque de rigueur défensive après une entame pourtant encourageante. « Je dois parler de ma petite équipe suédoise. Elle a été solide pendant les 15 à 20 premières minutes, puis elle a perdu sa discipline dans l’organisation, notamment sur le plan défensif », a analysé l’ancien attaquant.

Zlatan Ibrahimovic a toutefois tenu à saluer les choix de Graham Potter, qui avait opté pour un système à quatre défenseurs avec un duo offensif composé d’Alexander Isak et de Viktor Gyökeres. « Je dois féliciter Graham Potter. Il est revenu à une défense à quatre et a aligné deux attaquants, Isak et Gyökeres. C’est, selon moi, la manière dont cette équipe devrait jouer, même si je ne suis pas l’entraîneur », a poursuivi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Enfin, Ibrahimovic a rendu hommage aux Bleus, qu’il considère comme l’une des formations les plus impressionnantes du tournoi. « Nous verrons jusqu’où la France ira dans cette Coupe du monde, mais ce qu’elle montre depuis le début de la compétition est impressionnant », a conclu la légende du football suédois.