Mondial 2026 : Washington impose un visa d’entrée à 15 000 $ pour 5 pays africains qualifiés

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2026, une nouvelle mesure américaine suscite déjà de vives inquiétudes. Selon plusieurs sources concordantes, certains supporters étrangers devront verser une caution pouvant atteindre 15 000 dollars pour obtenir un visa d’entrée aux États-Unis, l’un des pays hôtes de la compétition.

Parmi la cinquantaine de nations concernées par ce « programme pilote de cautionnement des visas », figurent cinq pays africains qualifiés pour le Mondial : l’Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tunisie. Concrètement, tout ressortissant de ces pays souhaitant se rendre aux États-Unis devra déposer une garantie financière importante avant l’obtention de son visa.

Les montants annoncés varient selon les profils. Jusqu’à 5 000 dollars pour un enfant et entre 10 000 et 15 000 dollars pour un adulte. Cette caution serait intégralement remboursée à condition que le bénéficiaire quitte le territoire américain dans les délais autorisés par son visa.

Le dispositif, baptisé « Visa Bond Pilot Program », doit entrer en vigueur dès le 2 avril 2026 avec la particularité notable qu’aucune procédure classique ne permettrait d’échapper à cette obligation. Elle s’appliquerait donc à tous les visiteurs concernés, y compris les supporters, les proches des joueurs et les membres non officiels des délégations.

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La FIFA en négociation pour les délégations officielles

Face à cette situation, la FIFA tente d’obtenir des aménagements. En coulisses, l’instance dirigeante du football mondial négocie avec l’administration de Donald Trump afin d’exempter au moins les joueurs, les entraîneurs et les staffs techniques.

Une piste serait à l’étude : la délivrance de lettres d’invitation officielles permettant aux délégations sportives d’être dispensées de caution. En revanche, aucune solution similaire ne semble envisagée, pour l’heure, pour les supporters.

Cette mesure pourrait avoir des conséquences majeures sur l’ambiance et l’affluence dans les stades. Pour de nombreux fans africains, une caution de 10 000 à 15 000 dollars représente un obstacle financier considérable, susceptible de dissuader massivement les déplacements.

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Le calendrier renforce ces inquiétudes car le Sénégal et la Côte d’Ivoire doivent disputer deux matchs de poule aux États-Unis, dont une affiche très attendue Sénégal–France ; la Tunisie y jouera une rencontre tandis que l’Algérie et le Cap-Vert doivent, eux, y disputer l’intégralité de leurs matchs de groupe.

Les autorités américaines justifient cette politique par la lutte contre l’immigration illégale en affirmant que ce type de dispositif a déjà fait ses preuves. La priorité donnée à la sécurité des frontières s’inscrit dans une ligne politique migratoire restrictive.