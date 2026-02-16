Mondial 2026: Vinicius désigne ses quatre grands favoris

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Vinicius Júnior a dévoilé ses favoris pour la compétition. Et l’international brésilien a placé l’Argentine, la France, le Portugal et l’Espagne parmi les sélections les mieux armées pour décrocher le titre mondial.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À quelques mois du coup d’envoi, Vinícius Júnior a déjà son idée sur les grandes nations à surveiller. L’ailier du Brésil, pressenti pour être l’un des leaders de la Seleção cet été, a cité quatre sélections qu’il considère comme les plus redoutables du moment : l’Argentine, le Portugal, la France et l’Espagne.

« Il y a beaucoup de grandes équipes », a-t-il confié, cité par Madrid Xtra. « J’aime le style de jeu du Portugal, de l’Espagne, de la France et de l’Argentine. Ce sont, pour moi, les quatre meilleures équipes actuellement. Elles ont renouvelé une partie de leur effectif depuis la dernière Coupe du monde. »

