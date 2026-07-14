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Mondial 2026: un sufflet américain pour arbitrer la demi-finale Angleterre – Argentine

La FIFA a officialisé la désignation d’Ismail Elfath pour diriger la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: un sufflet américain pour arbitrer la demi-finale Angleterre – Argentine
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L’arbitre américain, déjà à l’œuvre à trois reprises depuis le début du tournoi, retrouvera les projecteurs pour cette affiche de prestige. Sa dernière apparition remonte au huitième de finale remporté par la Norvège face au Brésil. Cette rencontre avait suscité de nombreuses discussions en raison de deux décisions importantes concernant des penalties en faveur de la Seleção. Dans un premier temps, Ismail Elfath n’avait pas sanctionné une faute de Kristoffer Ajer sur Matheus Cunha, avant d’être rappelé par l’assistance vidéo. Bruno Guimarães avait toutefois manqué le penalty qui avait suivi.

Dans le temps additionnel, l’officiel américain avait ensuite accordé un second penalty au Brésil après un coup de coude jugé fautif de Leo Østigård sur Casemiro. Neymar avait transformé cette occasion pour inscrire le but de la réduction du score. Avant cette rencontre, Ismail Elfath avait arbitré le match nul spectaculaire entre les Pays-Bas et le Japon (2-2) lors de la phase de groupes, ainsi que la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0). Au cours de cette dernière rencontre, il avait expulsé l’Uruguayen Agustín Canobbio pour une faute grave, dans un match particulièrement engagé.

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