Mondial 2026: Sabri Lamouchi limogé, Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Humiliée par la Suède lors de son entrée en lice au Mondial 2026, la Tunisie a décidé de changer de cap. La Fédération a confié les rênes des Aigles de Carthage à Hervé Renard, chargé de relancer une sélection déjà sous pression avant son duel crucial contre le Japon.

La Tunisie a choisi de réagir rapidement après son entrée en matière catastrophique dans la Coupe du monde 2026. Quelques heures seulement après la lourde défaite concédée face à la Suède (5-1), la Fédération tunisienne de football a officialisé l’arrivée d’Hervé Renard à la tête des Aigles de Carthage. Le technicien français succède à Sabri Lamouchi avec une mission claire : redonner confiance à une sélection déjà sous pression avant son deuxième match de groupe contre le Japon. Une rencontre qui s’annonce décisive pour les chances de qualification tunisiennes.

Réputé pour sa capacité à redresser des équipes en difficulté, Renard s’engage dans un nouveau défi à haute intensité. Habitué des sélections nationales, le Français va diriger la sixième équipe de sa carrière sur la scène internationale. À peine nommé, l’ancien sélectionneur de plusieurs nations africaines a affiché sa détermination. En transit entre Dakar et le Mexique, où il doit prendre ses fonctions, il a laissé entendre qu’il n’y avait pas de temps à perdre pour remettre l’équipe sur les rails. Attendu à Monterrey pour conduire sa première séance d’entraînement, Hervé Renard devra rapidement imprimer sa marque. Dans un Mondial où chaque détail compte, la Tunisie espère que l’expérience et le charisme du technicien français provoqueront l’électrochoc nécessaire pour relancer son aventure.





