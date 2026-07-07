Mondial 2026: Roberto Martinez, Carlos Queiroz, déjà huit sélectionneurs ont quitté leurs fonctions

La Coupe du monde 2026 continue de provoquer un véritable jeu de chaises musicales sur les bancs de touche. Après l’élimination du Portugal face à l’Espagne, Roberto Martínez est devenu le huitième sélectionneur à quitter ses fonctions depuis le début du tournoi.

La Coupe du monde 2026 continue de faire des victimes sur les bancs de touche. Avec le départ de Roberto Martínez après l’élimination du Portugal, huit sélectionneurs ont déjà quitté leurs fonctions depuis le début de la phase à élimination directe. Le technicien espagnol a annoncé son départ dans la foulée de la défaite du Portugal face à l’Espagne (1-0), lundi, en huitièmes de finale. Arrivé au terme de son contrat, il a confirmé que son aventure avec la Seleção était terminée. « Mon contrat se termine aujourd’hui. C’est la fin d’un cycle », a déclaré Roberto Martínez à l’issue de la rencontre.

Son départ intervient quelques jours après celui de Carlos Queiroz, qui a également annoncé son retrait du poste de sélectionneur du Ghana à la suite de l’élimination des Black Stars. Avant eux, plusieurs techniciens avaient déjà payé le prix des contre-performances de leur sélection lors du Mondial 2026. Julian Nagelsmann a quitté l’Allemagne, Sebastián Beccacece l’Équateur, Ronald Koeman les Pays-Bas, Miroslav Koubek la République tchèque, Steve Clarke l’Écosse et Hong Myung-bo la Corée du Sud. Cette série de départs illustre une nouvelle fois la pression qui accompagne les grandes compétitions internationales, où un parcours décevant suffit souvent à précipiter la fin d’un mandat, quel que soit le bilan précédent du sélectionneur.