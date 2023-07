Mondial 2026 (Q): l’Erythrée forfait pour les phases éliminatoires?

-Publicité-

Alors que la CAF a dévoilé jeudi le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique, l’Erythrée pourrait déclarer forfait pour ses phases qualificatives selon la presse locale.

L’Erythrée forfait pour les phases éliminatoires de la Coupe du monde 2026? Logés dans le groupe E en compagnie du Maroc, de la Zambie, du Congo, du Niger et de la Tanzanie, les Gars de la Mer Rouge pourraient renoncer à ces rencontres qualificatives. C’est ce qu’a annoncé la presse locale, relayée par Africa Foot United.

La source explique que des doutes subsistent quant à la participation de l’équipe nationale à ce marathon de foot qui durera deux ans. Les raisons de ce probable retrait seraient liées aux problèmes d’ordre financier. Les autorités érythréennes n’ont pas encore réagi à ces allégations.

L’Érythrée s’est déjà retirée des éliminatoires pour la CAN 2023. Pour cause, elle ne serait pas prête pour participer à cette campagne. C’est la Fédération qui l’avait annoncé via un communiqué.

La qualification pour le Mondial 2026, un vrai chemin de croix

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auquel prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde.

Les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

