Mondial 2026 (Q): le programme de ce mercredi 15 novembre

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce mercredi 15 novembre à travers le continent, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

Qualificatifs pour la phase finale, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique s’ouvrent ce mercredi. Quatre affiches sont au programme à travers le continent. En quête de son premier billet, la Guinée-Equatoriale ouvre le bal cet après-midi face à la Namibie (14 heures, GMT+1). Logés dans un groupe H composé notamment de la Tunisie, le Nzalang Nacional doit prendre les trois points de cette partie face aux Braves Warriors qui restent sur une série de cinq matchs sans victoire.

Du même Pays:

Adversaire du Bénin dans le groupe C, le Rwanda va se mesurer au Zimbabwe (14 heures, GMT+1). Pas qualifiés pour la CAN 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, les deux équipes espèrent aller en Amérique, hôte du Mondial. Une mission presque impossible pour deux pays logés dans une poule où l’Afrique du Sud et le Nigéria font office de grands favoris. Pour ce match, la balance penche en faveur des Warriors qui partent favoris face aux Amavubi qui n’ont plus remporté aucun match depuis novembre 2022.

Le programme du mercredi 15 novembre (heure en GMT+1)

14:00 : Guinée Équatoriale-Namibie (Groupe H), Nuevo Estadio de Malabo

14:00 : Rwanda-Zimbabwe (Groupe C), Stade Huye

17:00 : RD Congo-Mauritanie (Groupe B), Stade des Martyrs, Kinshasa

20:00 : Ethiopie-Sierra Leone (Groupe A), Stade El Abdi, El Jadida (Maroc)