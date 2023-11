Mondial 2026 (Q): la liste du Nigéria avec plusieurs absents

-Publicité-

Le sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

« Samuel Chukwueze et Victor Osimhen ne seront pas convoqués lors de la prochaine trêve (..) Nous voulons éviter tout risque. Je suis vraiment désolé pour leurs blessures : les clubs paient les joueurs et nous collaborons constamment avec eux », déclarait José Peseiro sur TV Play en milieu de semaine. Et le sélectionneur du Nigéria a effectivement écarté les deux joueurs de sa liste publiée jeudi soir, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A l’inverse, le défenseur Jamilu Collins signe son retour après une longue absence due à une blessure. Egalement écarté du groupe depuis des mois pour cause de pépin physique, Umar Sadiq retrouve aussi le nid des Super Eagles. Logés dans le groupe C avec notamment le Bénin et l’Afrique du Sud, les Super Eagles vont affronter le Lesotho et le Rwanda, les 16 et 19 novembre prochain.

La liste du Nigéria