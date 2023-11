Mondial 2026 (Q): Endrick convoqué avec le Brésil à seulement 17 ans

-Publicité-

Le sélectionneur national du Brésil, Fernando Diniz, a convoqué sa liste des joueurs retenus pour les matchs contre la Colombie et l’Argentine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le jeune Endrick (17 ans) fait partie du groupe.

En difficulté après ses contre-performances contre le Venezuela et l’Uruguay, le Brésil va devoir réagir. Les Auriverdes affrontent la Colombie et l’Argentine en mi-novembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Privés de Neymar et Casemiro, tous les deux blessés, l’entraineur Fernando Diniz a décidé de faire appel à 24 joueurs. Aux rayons des nouveaux venus, on retrouve le jeune attaquant Endrick. Agé à peine de 17 ans, l’avant-centre de Palmeiras est le plus jeune joueur appelé en sélection depuis un certain Ronaldo en 1994.

« Il s’agit d’un joueur qui a le potentiel pour devenir l’un de ces grands talents. Nous ne savons pas s’il y parviendra ou non. La convocation n’est pas une pression mais une récompense, et aussi un aperçu de ce qu’il peut devenir à l’avenir« , a partagé le technicien brésilien aux journalistes.

Le joueur de Porto Pepê est également convoqué pour la première fois, après avoir participé aux Jeux Olympiques en 2021. Joao Pedro (Brighton) et Paulinho (Atletico-MG) sont les autres nouveaux visages de cette liste.

La liste du Brésil:

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo)

Défenseurs : Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter Milan), Renan Lodi (Olympique de Marseille), Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (PSG)

Milieux : André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid)

Attaquants : Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (FC Barcelone), Vinicius Junior (Real Madrid)