Mondial 2026: plus de 54 000 billets vendus en quelques heures pour les matchs du Maroc

La défaite en finale de la CAN 2025 n’a pas entamé l’ardeur des supporters marocains. Les fans continuent de montrer un soutien massif aux Lions de l’Atlas, prêts à remplir les stades malgré la désillusion continentale.

Dès l’ouverture de la vente des billets, une vague d’achats s’est abattue sur les rencontres amicales programmées contre l’Équateur et le Paraguay, témoignant d’un fort intérêt pour ces confrontations préparatoires.

À Madrid, au Riyadh Air Metropolitano, plus de 31 000 places ont trouvé preneur en l’espace de quelques heures, tandis qu’à Lens environ 23 000 billets ont d’ores et déjà été réservés pour la seconde affiche. Ces matchs entrent dans la préparation des Marocains en vue du Mondial 2026.

Programme et adversaires en phase finale

Les Lions de l’Atlas évolueront dans le groupe C lors de la Coupe du Monde, aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti. Le coup d’envoi de leur campagne mondiale est fixé au 13 juin, face à la Seleção.

Le duel inaugural contre le Brésil se jouera au MetLife Stadium ; les rencontres suivantes se dérouleront respectivement au Gillette Stadium puis au Mercedes‑Benz Stadium, offrant aux supporters marocains plusieurs rendez‑vous sur le sol américain.