Mondial 2026: plus de 2 500 dollars à débourser avant de suivre les matchs du Sénégal

Pour les supporters des Lions du Sénégal, la perspective d’assister aux matches de la Coupe du Monde 2026 peut vite devenir onéreuse. Certains billets proposés pour des rencontres précises dépassent la barre des 2 500 dollars par place, ce qui alourdit significativement le budget des fans souhaitant se déplacer.

La FIFA a ouvert la dernière phase de commercialisation des places et certains tarifs apparaissent particulièrement élevés. L’ambassade du Sénégal à Ottawa a indiqué que, pour la rencontre programmée le 26 juin 2026 à Toronto, les billets ne seront vendus qu’en lots de deux, une contrainte qui augmente mécaniquement le montant à débourser.

Les offres disponibles ont été réparties en trois formules. Le Pro-package (catégorie 1) est affiché à 2 569 dollars le billet, l’All-star package (catégorie 2) à 2 198 dollars, et le Captains package (catégorie 3) à 954 dollars par place. Comme la vente s’effectue par paires, la dépense minimale par acheteur double immédiatement (par exemple 5 138 dollars pour deux billets en catégorie 1).

Frais supplémentaires et disponibilité

Au montant des billets viennent s’ajouter les frais de déplacement, d’hébergement et les éventuelles démarches administratives (visas, assurances, etc.), qui peuvent encore alourdir la facture pour les supporters venus d’Afrique de l’Ouest. Notons que la commercialisation des places se poursuit jusqu’au 17 avril, dans la limite des allocations disponibles.