Mondial 2026: Mbappé défie Messi et Cristiano Ronaldo

Invité à désigner les joueurs susceptibles de briller offensivement lors de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’est prêté au jeu des pronostics. Le capitaine des Bleus a notamment départagé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avant de se désigner lui-même comme le futur meilleur buteur parmi les favoris.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’est livré à un exercice de prédiction qui n’a pas manqué de faire réagir. Lors d’un échange avec le créateur de contenu spécialisé dans le football Finn Agostinelli, connu sous le pseudonyme « fiagoball », l’attaquant du Real Madrid a été invité à choisir, parmi plusieurs stars du football mondial, celles qui marqueraient le plus de buts durant le tournoi.

Dans un premier temps, le capitaine de l’équipe de France a placé Lamine Yamal devant plusieurs grands noms du football international, dont Florian Wirtz, Memphis Depay, Mohamed Salah et Erling Haaland. Mbappé a ensuite estimé que son coéquipier au Real Madrid, Vinicius Junior, terminerait la compétition avec un meilleur total de buts que le jeune prodige espagnol ainsi que Harry Kane.

Au moment de départager les principaux favoris, l’international français a choisi Lionel Messi devant Vinicius. Puis, dans le duel entre les deux légendes du football mondial, il a accordé sa préférence à Cristiano Ronaldo, estimant que le Portugais marquerait davantage de buts que l’Argentin.

Mais le champion du monde 2018 ne s’est pas arrêté là. Pour conclure cet exercice, Mbappé s’est finalement désigné comme le joueur capable d’inscrire plus de buts que Cristiano Ronaldo lors de la compétition. Une marque de confiance assumée par l’attaquant français, qui s’apprête à disputer une nouvelle Coupe du monde avec l’ambition de conduire les Bleus vers un deuxième sacre mondial après celui remporté en Russie en 2018.



