Mondial 2026: l’Espagne face au défi autrichien, les compositions officielles

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 débute pour l’Espagne. Opposée à l’Autriche ce jeudi au SoFi Stadium de Los Angeles, la Roja vise une qualification pour les huitièmes de finale, tandis que la sélection de Ralf Rangnick espère créer la surprise face à l’ogre espagnol. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après une phase de groupes maîtrisée, l’Espagne entre dans le vif du sujet avec un duel européen face à l’Autriche. À Los Angeles, les hommes de Luis de la Fuente n’ont plus droit à l’erreur : une victoire est indispensable pour poursuivre leur parcours dans ce Mondial 2026. Pour cette rencontre, le sélectionneur espagnol doit composer avec deux absences importantes. Touchés physiquement, Yeremy Pino et Nico Williams ne figurent pas dans le groupe. Malgré ces forfaits, la Roja peut compter sur un onze particulièrement compétitif, articulé autour de Rodri, Pedri et du jeune phénomène Lamine Yamal, chargé d’animer le secteur offensif aux côtés de Dani Olmo et d’Álex Baena, derrière Mikel Oyarzabal.

En face, l’Autriche de Ralf Rangnick arrive avec l’ambition de bousculer l’un des favoris de la compétition. Le sélectionneur autrichien est privé de Phillipp Mwene, blessé, mais peut s’appuyer sur une équipe expérimentée emmenée par David Alaba. Aux côtés du défenseur du Real Madrid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch seront les principaux atouts d’une formation réputée pour son intensité et son organisation. Le vainqueur de cette confrontation décrochera son billet pour les huitièmes de finale, où l’attend un nouveau test face au vainqueur de l’affiche entre le Portugal et la Croatie.

Les compositions officielles

Espagne : Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Pedri, Rodri (cap.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.

Autriche : Alexander Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba (cap.), Konrad Laimer – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer – Michael Gregoritsch.