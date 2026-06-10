Mondial 2026: les matchs de la compétition disponibles sur Bénin TV (Canal 1 sur Canal+ Bénin)

Les amateurs de football au Bénin savent désormais où suivre la Coupe du monde 2026. La Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) a obtenu les droits de diffusion de la compétition sur le territoire national, permettant ainsi à Bénin TV de retransmettre l’intégralité des rencontres en exclusivité. L’annonce a été faite mardi à Cotonou, lors d’une conférence de presse organisée au Sofitel par CANAL+ Bénin et la SRTB. Les deux partenaires ont présenté les modalités de cette couverture médiatique, qui offrira aux téléspectateurs béninois un accès privilégié aux matchs du plus grand rendez-vous mondial du football.

Le Bénin se prépare à vibrer au rythme de la Coupe du monde 2026. Lors d’une conférence de presse conjointe, organisée mardi à Cotonou, les responsables de la SRTB et de Canal+ Bénin ont présenté les moyens déployés pour assurer la couverture de l’événement qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Directeur général par intérim de la SRTB, Koundé Ogoutchina a souligné l’importance de l’acquisition des droits de diffusion par le groupe public. « Grâce au soutien de l’État béninois, la SRTB a acquis les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 », a-t-il rappelé, avant de présenter le dispositif de diffusion de la compétition sur les antennes de Bénin TV.

« Grâce à cette acquisition, Bénin TV offrira aux amateurs de football la possibilité de suivre les principales affiches du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique« , a-t-il ajouté. Malgré le décalage horaire avec les pays hôtes, plusieurs rencontres seront proposées à des heures de grande écoute. D’autres seront diffusées en soirée ou en pleine nuit. Les passionnés pourront notamment suivre des affiches prestigieuses comme Sénégal-France, Angleterre-Ghana ou encore Côte d’Ivoire-Allemagne. « Les téléspectateurs peuvent donc s’attendre à des rendez-vous particulièrement attractifs », a assuré Koundé Ogoutchina, convaincu que cette édition offrira un spectacle de haut niveau.

Au-delà de l’aspect sportif, la compétition constitue également une vitrine de choix pour les entreprises. La SRTB entend d’ailleurs mettre à profit cet événement mondial pour proposer de nouvelles opportunités de visibilité aux annonceurs. « La Coupe du monde demeure l’événement sportif le plus suivi au monde. S’associer à une telle compétition permet de bénéficier d’une exposition exceptionnelle », a souligné le directeur général par intérim.

Pour accompagner cette dynamique, plusieurs offres commerciales ont été élaborées à destination des partenaires. Selon le responsable, certaines d’entre elles sont totalement inédites et permettront aux marques de renforcer leur présence auprès du grand public durant toute la compétition. La SRTB précise par ailleurs que les droits acquis concernent l’ensemble de ses médias terrestres. Les téléspectateurs installés sur le territoire béninois pourront ainsi accéder aux matchs à travers les canaux habituels de réception de la télévision nationale. « Les canaux habituels de la télévision nationale permettront de suivre l’intégralité des rencontres diffusées par la SRTB », a conclu Koundé Ogoutchina.

Canal+ Bénin déploie une offre inédite pour rapprocher l’événement des téléspectateurs

Diffuseur de Bénin TV, Canal+ Bénin a également présenté son dispositif éditorial et commercial destiné à accompagner l’un des plus grands rendez-vous sportifs de la planète. Face à la presse, Yacine Alao, Directrice générale Canal+Bénin, a dévoilé la programmation du mois de juin et juillet, ainsi que plusieurs nouveautés destinées aux abonnés. Parmi les temps forts annoncés figurent notamment le lancement de The Voice Afrique et le retour de la série à succès Les Nounous pour une troisième saison. Ces programmes viendront enrichir une grille déjà marquée par l’actualité sportive mondiale.

Afin de rendre ses contenus accessibles à un plus large public, Canal+ Bénin a également lancé une offre commerciale inédite. Les nouveaux abonnés pourront acquérir le décodeur à 3 000 FCFA à partir de la formule Access, la parabole et l’installation étant offertes. « Concrètement, le décodeur est proposé à partir de 3 000 FCFA et l’abonnement débute avec la formule Access. Ainsi, avec seulement 8 000 FCFA, un nouveau client peut intégrer la grande famille Canal+ et profiter de tous les grands rendez-vous télévisuels prévus en juin et en juillet. Nous n’oublions pas non plus nos abonnés actuels, que nous remercions pour leur fidélité. Une offre spéciale leur est également réservée. Il leur suffit de renouveler leur abonnement habituel pour bénéficier, pendant 30 jours, de l’ensemble des chaînes du bouquet Canal+, y compris celles de l’offre la plus complète, habituellement commercialisée à 25 000 FCFA« , a précisé Yacine Alao. Une initiative qui vise à faciliter l’accès aux programmes de la chaîne durant cette période exceptionnelle.

De son côté, le responsable communication de Canal+ et Canalbox Bénin, Moumine Wologan, a invité les téléspectateurs à faire de Bénin TV leur chaîne de référence durant la compétition. « Gardez le numéro 1 de votre télécommande bien enregistré », a-t-il lancé, rappelant que les rencontres seront également accessibles via l’application Canal+.



