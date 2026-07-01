Mondial 2026: les compositions officielles de Angleterre – RDC

L’Angleterre et la République démocratique du Congo s’affrontent ce mercredi en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Three Lions, favoris sur le papier, devront se méfier d’une sélection congolaise qui rêve de créer l’exploit.

Le premier seizième de finale de ce mercredi oppose l’Angleterre à la République démocratique du Congo. Au coup d’envoi, les Three Lions tenteront de confirmer leur statut de prétendants au titre face à une équipe congolaise qui poursuit un parcours déjà historique dans ce Mondial 2026.

La RDC s’est invitée en phase à élimination directe après avoir terminé troisième du groupe K avec quatre points. Les Léopards avaient entamé leur tournoi par un match nul prometteur contre le Portugal (1-1), avant de s’incliner de justesse face à la Colombie (1-0). Ils ont ensuite décroché leur qualification grâce à un succès convaincant contre l’Ouzbékistan (3-1).

En face, l’Angleterre mise sur ses principaux cadres pour franchir cet obstacle. Harry Kane portera le brassard de capitaine et mènera l’attaque, soutenu notamment par Jude Bellingham, Marcus Rashford et Noni Madueke.

Côté congolais, le sélectionneur fait confiance à un onze expérimenté articulé autour du capitaine Chancel Mbemba. Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku et Yoane Wissa figurent également parmi les titulaires pour tenter de bousculer la sélection anglaise.

Les compositions officielles:

Angleterre : Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane (cap.).

République démocratique du Congo : Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba (cap.), Masuaku – Sadiki, Moutoussamy – Mbuku, Mukau, Cipenga – Wissa.