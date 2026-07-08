Mondial 2026: l’Egypte crie au vol après l’élimination des Pharaons

L’Égypte est passée tout près d’un exploit retentissant face à l’Argentine avant de s’incliner dans les dernières minutes des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après cette élimination cruelle, l’ancien international Mohamed Aboutreika a vivement contesté l’arbitrage et dénoncé des décisions qu’il juge défavorables aux Pharaons.

L’ancien international égyptien Mohamed Aboutreika n’a pas caché sa colère après l’élimination des Pharaons face à l’Argentine (3-2), mardi à Atlanta, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le consultant a pointé du doigt les décisions arbitrales et l’intervention de la FIFA dans une rencontre au scénario renversant. Longtemps en position de créer l’un des plus grands exploits de ce Mondial, l’Égypte menait de deux buts face aux champions du monde en titre grâce à des réalisations de Yasser Ibrahim et Mostafa Ziko. Les Pharaons avaient même cru inscrire un troisième but par l’intermédiaire de Ziko, avant que la VAR n’annule finalement l’action pour une faute commise lors de la construction du but.

Mais l’Argentine a trouvé les ressources pour inverser complètement la tendance dans le dernier quart d’heure. Cristian Romero a relancé l’Albiceleste, avant que Lionel Messi, pourtant malheureux sur penalty en première période, n’égalise. Enzo Fernández a ensuite offert la qualification aux Argentins dans les dernières minutes de la rencontre. Après avoir déjà éliminé l’Australie au tour précédent à l’issue d’une séance de tirs au but, l’Égypte semblait proche d’un nouvel exploit face aux tenants du titre. Mais son rêve s’est brisé dans une fin de match totalement folle.

Pour Mohamed Aboutreika, cette élimination ne s’explique pas uniquement par le scénario sportif. L’ancien milieu de terrain a vivement contesté certaines décisions arbitrales, estimant que son équipe avait été lésée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « Notre but n’a pas été validé. Nous jouons contre Messi. Nous jouons contre les arbitres. Nous jouons contre la FIFA. Aujourd’hui, les droits de l’Égypte ont été bafoués. » Son compatriote Mostafa Ziko dénonce un arbitrage « injuste » après l’élimination de l’Égypte: « Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du monde. Le tournoi était truqué, ils n’avaient besoin de rien d’autre. L’arbitre a été injuste, injuste, injuste, injuste », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par The Touchline.