Mondial 2026: l’arbitre somalien Omar Artan refoulé à son arrivée aux États-Unis

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, un incident inattendu vient perturber les préparatifs de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan. Sélectionné par la FIFA pour officier durant le tournoi, il aurait été refoulé à son arrivée sur le sol américain.

La participation d’Omar Abdulkadir Artan à la Coupe du monde 2026 est désormais entourée d’incertitudes. Selon plusieurs informations concordantes, l’arbitre somalien aurait été empêché d’entrer sur le territoire américain à son arrivée à l’aéroport international de Miami. Après avoir été retenu par les services d’immigration, l’officiel aurait ensuite été renvoyé vers Istanbul lundi, alors qu’il devait rejoindre le groupe des arbitres désignés pour la compétition.

Cette affaire intervient à quelques jours seulement du début de la Coupe du monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Omar Artan figurait parmi les arbitres africains retenus par la FIFA pour officier lors du tournoi. L’ambassade de Somalie à Nairobi a confirmé avoir facilité son déplacement grâce à la délivrance d’un passeport diplomatique. Malgré cela, son entrée sur le territoire américain n’aurait pas été autorisée.

Considéré comme l’un des meilleurs arbitres du continent, Artan avait été récompensé lors des CAF Awards 2025 à Rabat en recevant le titre de meilleur arbitre africain de l’année. Cet épisode soulève de nombreuses interrogations, notamment en raison de son statut officiel dans une compétition organisée sous l’égide de la FIFA. La Somalie figure parmi les pays concernés par certaines restrictions de voyage imposées par les autorités américaines, même si des dérogations peuvent exister pour les diplomates ou les personnes dont la présence est jugée d’intérêt national. À l’heure actuelle, ni la FIFA ni la Fédération somalienne de football n’ont communiqué officiellement sur cette situation.



