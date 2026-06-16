Mondial 2026: l’Américaine Tori Penso au sifflet de Tchéquie – Afrique du Sud

À quelques jours d’un match déjà décisif dans le groupe A, la FIFA a désigné l’Américaine Tori Penso pour arbitrer la rencontre entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud. Elle sera accompagnée de ses compatriotes Brooke Mayo et Kathryn Nesbitt dans un trio arbitral 100 % américain.

La FIFA a dévoilé l’identité de l’équipe arbitrale chargée de diriger la rencontre entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, comptant pour la deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous déjà crucial pour les deux sélections, programmé ce jeudi à l’Atlanta Stadium. Pour cette affiche, l’instance mondiale a choisi de faire confiance à Tori Penso. L’arbitre américaine, considérée comme l’une des références de l’arbitrage international, sera au centre des débats pour une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Réputée pour sa maîtrise des grands rendez-vous, Penso poursuit ainsi son ascension sur la scène mondiale. Sa nomination illustre la volonté de la FIFA de s’appuyer sur des officiels expérimentés pour les matches à enjeu de cette phase de groupes. L’officielle américaine ne sera pas seule. Elle sera épaulée par ses compatriotes Brooke Mayo et Kathryn Nesbitt, désignées comme arbitres assistantes. Habituées à travailler ensemble lors des compétitions internationales, les trois arbitres formeront un quatuor entièrement américain sur le sol des États-Unis. Après sa défaite inaugurale face au Mexique, l’Afrique du Sud n’a plus vraiment droit à l’erreur. De son côté, la Tchéquie cherchera également à engranger de précieux points dans un groupe A particulièrement disputé.





