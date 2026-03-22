Mondial 2026 : la sélection nationale de la RDC lance son rassemblement

Le compte à rebours est lancé pour les Léopards de la République démocratique du Congo, dont le rassemblement a débuté à Guadalajara, au Mexique. Les premiers éléments de l’équipe se sont déjà installés au quartier général du stage : on retrouve notamment Axel Tuanzebe, Brian Bayeye et Edo Kayembe, venus poser les premières pierres de cette préparation décisive en vue de la finale des barrages internationaux programmée le 31 mars.

L’atmosphère dans le camp est marquée par le sérieux et la concentration. Si le reste de l’effectif doit encore rejoindre le groupe dans les heures qui viennent pour compléter la sélection de Sébastien Desabre, les joueurs présents affichent une volonté nette de mettre la main à la pâte dès l’arrivée.

Ce déplacement en terres mexicaines vise à optimiser la cohésion et les automatismes loin des regards et de la pression habituelle. Travail collectif, réglages tactiques et répétitions de situations de jeu figurent au programme pour affiner les schémas avant l’échéance capitale.

Enjeux et perspectives

La mission est de préparer au mieux la phase finale des qualifications pour la Coupe du Monde. Entre exigence stratégique et ambition sportive, le staff et les joueurs entendent démontrer que le football congolais poursuit sa progression. Sous un soleil étranger, le drapeau national accompagne déjà ces efforts et sert de rappel de l’enjeu qui attend l’équipe dans les prochains jours.