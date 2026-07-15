Mondial 2026: la presse française désigne les coupables après l’élimination des Bleus

Battue par l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France essuie de nombreuses critiques dans les médias français. Entre attaque muette, erreurs individuelles et choix tactiques discutés, la désillusion est analysée comme un échec majeur au moment le plus important du tournoi.

La désillusion est immense dans le camp français. Présentée comme l’une des attaques les plus redoutables de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a vécu une soirée cauchemardesque face à l’Espagne en demi-finale. Une défaite 2-0 qui a provoqué de vives réactions dans la presse hexagonale, entre incompréhension et sévères critiques. Dans ses colonnes, L’Équipe résume la frustration en une formule choc : « Tout ça pour ça ». Le quotidien sportif pointe du doigt une animation offensive qui n’a jamais trouvé la clé face à la Roja. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, pourtant attendus comme les fers de lance des Bleus, n’ont pas réussi à faire la différence lors du rendez-vous le plus important de la compétition.

Les cas d’Ousmane Dembélé et Michael Olise sont particulièrement mis en avant. Les deux joueurs, habituellement capables de créer des différences, ont affiché un rendement très inférieur à leurs standards, avec trop d’imprécisions techniques et peu d’impact dans le dernier tiers du terrain. Les entrées de Désiré Doué et Rayan Cherki n’auront pas davantage permis de changer le scénario d’une rencontre où la France a cruellement manqué d’inspiration.

Au-delà de la prestation collective, plusieurs individualités sont également ciblées. Lucas Digne est notamment présenté comme l’un des grands perdants de cette demi-finale. Titularisé sur le côté gauche de la défense, le latéral français a provoqué le penalty transformé par l’Espagne après une intervention en retard sur Lamine Yamal. En difficulté tout au long de la rencontre, il a finalement cédé sa place à Theo Hernandez en seconde période.

Le Figaro résume les principales défaillances françaises en mettant en avant plusieurs responsables : « Olise en échec, Digne à la faute, Mbappé et Dembélé impuissants ». Une analyse qui souligne les difficultés rencontrées par les cadres tricolores face à une sélection espagnole parfaitement maîtrisée. Cette élimination relance également les débats autour du management de Didier Deschamps. Pour La Provence, le sélectionneur français n’aurait pas réussi à inverser la tendance dans un match où les Bleus ont semblé manquer de solutions. Alors que le nom de Zinédine Zidane circule déjà pour prendre la succession de Deschamps à l’avenir, cette sortie prématurée du Mondial ouvre une période de réflexion et de reconstruction.

Malgré cette immense déception, les Bleus auront encore un dernier rendez-vous à disputer avec le match pour la troisième place. Une occasion de terminer la compétition sur une note positive avant d’ouvrir un nouveau chapitre.