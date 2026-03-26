Mondial 2026: Kylian Mbappé ne voit pas le Brésil sans Neymar

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a affiché son incompréhension face à l’absence de Neymar dans la sélection du Brésil, affirmant ne pas imaginer la Coupe du monde 2026 sans la star auriverde. Quelques jours plus tôt, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti avait dévoilé sa liste pour les rencontres face à la France et à la Croatie, sans retenir l’attaquant de Santos FC. Le technicien italien avait justifié ce choix en estimant que le joueur n’était pas encore revenu à 100 % de ses moyens.

Touché par cette décision, Neymar n’avait pas caché sa déception. Un sentiment partagé, en partie, par Mbappé, qui reste toutefois mesuré. « Neymar est Neymar. La Coupe du monde est réservée aux stars mondiales, et il y sera », a confié l’international français. « Je ne peux pas imaginer une Coupe du monde sans Ney, mais je ne m’opposerai pas à Ancelotti. » « Je suis sûr que Ney sera prêt », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano. Malgré son absence actuelle, la présence de Neymar au Mondial reste donc, aux yeux de Mbappé, une évidence à moyen terme.