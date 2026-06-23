Mondial 2026: Ismaïla Sarr sonne la révolte avant Sénégal – Irak

Battu par la Norvège (3-2), le Sénégal se retrouve en grande difficulté dans la course à la qualification en seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Auteur d’un doublé, Ismaïla Sarr appelle néanmoins à la mobilisation avant l’ultime rencontre décisive face à l’Irak.

L’ailier du Sénégal, Ismaïla Sarr, a exprimé sa frustration après la défaite concédée par les Lions de la Teranga face à la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Pape Thiaw ont enregistré un deuxième revers consécutif dans la compétition en s’inclinant 3-2 au New York/New Jersey Stadium, compromettant sérieusement leurs chances de qualification pour la phase à élimination directe. Grâce à ce succès, la Norvège a validé son billet pour les seizièmes de finale, rejoignant ainsi la France parmi les équipes déjà qualifiées dans le groupe I.

Le Sénégal conserve toutefois un mince espoir de poursuivre l’aventure. Les Lions devront impérativement s’imposer face à l’Irak lors de leur dernière rencontre de groupe et compter sur un scénario favorable pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes. Auteur des deux buts sénégalais contre la Norvège, Ismaïla Sarr refuse néanmoins de baisser les bras.

«C’était un match difficile. Nous sommes forcément déçus, mais rien n’est encore terminé. Il nous reste une dernière rencontre à disputer. Nous allons tout faire pour la gagner et nous travaillerons dur pour y parvenir », a confié l’attaquant sénégalais dans des propos relayés par FIFA.com. Malgré cette nouvelle désillusion, le Sénégal entend donc jouer pleinement sa chance jusqu’au bout dans l’espoir de prolonger son parcours mondial.