Mondial 2026: Ibrahimovich massacre Ronald Koeman après l’élimination des Pays-Bas

L’élimination des Pays-Bas en seizième de finale de la coupe du monde 2026, battus cette nuit par le Maroc, continue de susciter des reactions à travers l’Europe. Dernier à réagir, la légende suédoise Zlatan Ibrahimovich, qui a détruit le sélectionneur Ronald Koeman.

A l’instar de l’Allemagne, les Pays-Bas ne dépasseront pas les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Opposés au Maroc dans une rencontre très disputée, les Oranje se sont inclinés aux tirs au but après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire. Une élimination surprise tant les Néerlandais étaient considérés comme l’un des plus gros outsiders de la compétition. De quoi déclencher l’ire d’un certain Zlatan Ibrahimovich. Face aux journalistes, la légende suédoise a chargé le sélectionneur Ronald Koeman qui’il tient pour seul responsable de cette sortie prématurée des siens.

« Cette défaite est de la faute de Koeman. Je n’ai pas reconnu l’équipe néerlandaise. Koeman a perdu avec une identité qui n’a rien à voir avec l’identité néerlandaise, et ça me met hors de moi. On peut perdre, mais seulement en restant fidèle à soi-même. C’est ce qui définit qui l’on est. Il était clair que les joueurs n’étaient pas à l’aise. Ils n’avaient pas le contrôle du ballon, ils ne se montraient pas dangereux en attaque, et le match était catastrophique. J’en tiens Koeman pour responsable. Je le trouve absolument nul, vraiment nul », a lâché l’ancien attaquant du PSG.

