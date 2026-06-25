Mondial 2026: huit pays déjà éliminés du tournoi

Battues lors de leur dernier match de phase de groupes, respectivement par le Mexique et la Bosnie-Herzégovine, la République tchèque et le Qatar quittent déjà la Coupe du monde 2026. Elles rejoignent plusieurs autres nations déjà éliminées, alors que la lutte pour les dernières places qualificatives en seizièmes de finale se poursuit.

La République tchèque et le Qatar sont les deux dernières sélections à avoir été éliminées de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes ont scellé leur sort à l’issue de défaites lors de leurs derniers matchs de phase de groupes, respectivement face au Mexique et à la Bosnie-Herzégovine. Le Mexique s’est imposé largement contre la Tchéquie (3-0), tandis que la Bosnie-Herzégovine a dominé le Qatar (3-1), mettant fin aux espoirs des deux nations.

La République tchèque et le Qatar rejoignent ainsi l’Ouzbékistan, le Panama, Haïti, la Turquie, la Jordanie et la Tunisie parmi les équipes déjà éliminées de la compétition. Dans cette édition élargie de la Coupe du monde 2026, les huit meilleures équipes classées troisièmes de leur groupe se qualifieront également pour les seizièmes de finale, ce qui laisse encore en suspens le sort de plusieurs nations. Les derniers matchs de poule doivent encore se disputer dans les prochaines heures, avec de nouvelles éliminations attendues au fil de la journée.