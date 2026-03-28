Mondial 2026 football : Mukau (RDC) juge la sélection physiquement solide

À quelques jours de la finale des barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026 opposant la République démocratique du Congo à la Jamaïque, l’atmosphère se densifie au sein du groupe des Léopards. Lors d’un entretien exclusif accordé au LOSC, club qui l’a formé, le jeune milieu Ngal’Ayel Mukau a livré son sentiment sur la préparation et l’enjeu de la rencontre programmée mardi à Guadalajara, au Mexique.

Mukau n’a pas dissimulé l’importance historique de ce rendez-vous pour tout un pays et a insisté sur l’équilibre actuel de l’équipe : la génération est en mutation, mais l’arrière-garde offre une assise rassurante — des éléments comme Chancel et Tuanzebe tiennent une grande part de responsabilité dans la solidité collective. Il a rappelé que la RDC a déjà franchi des étapes difficiles en venant à bout du Cameroun puis du Nigeria.

Face aux Reggae Boyz, le diagnostic est clair pour le Lillois : l’adversaire mise beaucoup sur la puissance et la vitesse de ses joueurs. Mukau, devenu un élément de plus en plus crucial dans le dispositif de Sébastien Desabre, a pointé Leon Bailey comme une référence qu’il a suivie depuis ses premières années, tout en soulignant la nécessité d’une attention particulière à la rapidité des Jamaïcains et la confiance qu’il place dans les soutiens défensifs de son équipe.

Un duel déterminant et une défense pour s’appuyer

Le face-à-face avec l’ailier d’Aston Villa, Leon Bailey, est annoncé comme l’un des moments clés de la rencontre : Mukau a croisé le chemin du Jamaïcain sur des pelouses européennes et aborde ce duel avec respect mais sans effroi. Il mise sur la paire défensive Mbemba–Tuanzebe pour limiter les offensives caribéennes et faire valoir la supériorité physique et collective des Léopards.

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