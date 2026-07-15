Mondial 2026: Deschamps fustige l’arbitrage après l’élimination de la France face à l’Espagne

Éliminée par l’Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France quitte le tournoi avec amertume. Au terme de la rencontre, Didier Deschamps a vivement critiqué l’arbitrage, tandis que son avenir à la tête des Bleus semble plus que jamais s’inscrire en pointillés.

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, n’a pas caché sa frustration après la défaite des Bleus contre l’Espagne (2-0), mardi 14 juillet, en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Au terme de la rencontre, le technicien français a notamment remis en cause la prestation de l’arbitre. Opposée à une Espagne largement dominatrice, la France a rapidement été mise en difficulté. La Roja a ouvert le score à la 22e minute grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal, avant que Pedro Porro ne double la mise peu après le retour des vestiaires, scellant la qualification des hommes de Luis de la Fuente pour la finale.

Les Bleus avaient pourtant été avertis dès l’entame de la rencontre, Adrien Rabiot écopant d’un carton jaune à la 9e minute après une faute sanctionnée par l’arbitre Ivan Burton. Quelques instants plus tard, Lucas Digne a concédé un penalty pour une intervention jugée irrégulière sur Lamine Yamal, offrant à l’Espagne l’occasion d’ouvrir le score. Au coup de sifflet final, Didier Deschamps s’est montré particulièrement critique envers l’arbitrage. Selon des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano sur X, le sélectionneur français a lancé : « Je vais poser une question… l’arbitre avait-il le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? »

Sur le terrain, les statistiques illustrent les difficultés offensives des Tricolores. Pour la première fois depuis le début du tournoi, la France n’a pas cadré le moindre tir en première période. Incapables de véritablement inquiéter la défense espagnole, les Bleus ont bouclé la rencontre avec un faible total de 0,31 xG (buts attendus), selon les données de Flashscore. Cette élimination pourrait également marquer la fin d’une époque. Toujours selon Fabrizio Romano, Didier Deschamps devrait quitter son poste de sélectionneur à l’issue de la Coupe du monde, avec Zinedine Zidane pressenti pour prendre sa succession à la tête des Bleus.





