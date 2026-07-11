Mondial 2026: décès du milieu de terrain sud-africain, Jayden Adams, à 25 ans

Le football sud-africain est frappé par un drame. Le milieu de terrain des Bafana Bafana, Jayden Adams, est décédé à l’âge de 25 ans, quelques semaines après avoir participé à la Coupe du monde 2026. Le Syndicat des joueurs de football sud-africains (SAFPU) a confirmé la disparition du joueur.

Le football sud-africain est en deuil après le décès de Jayden Adams. Le milieu de terrain des Bafana Bafana s’est éteint à seulement 25 ans, une disparition qui a bouleversé l’ensemble de la communauté footballistique du pays. La triste nouvelle a été officialisée par le Syndicat des joueurs de football sud-africains (SAFPU), qui s’est déclaré « dévasté par le décès prématuré » de l’international sud-africain.

Jayden Adams avait participé à la Coupe du monde 2026, disputant trois rencontres sous les couleurs des Bafana Bafana. Très affecté par cette disparition, son mentor, Brendine Johnson, a confié que la famille traversait un immense choc et peinait encore à réaliser ce drame. Il a également appelé au respect de leur vie privée en cette période de deuil.

« Il était très optimiste quant à son retour après la Coupe du monde et à la poursuite de sa carrière. Il savait ce qui l’attendait et il était prêt. Il aimait profondément passer du temps avec sa famille », a déclaré Johnson. Avant d’ajouter : « Personne ne s’y attendait. Pour l’instant, je n’ai même pas les mots. Nous demandons simplement que la vie privée de la famille soit respectée. »